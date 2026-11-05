https://news.day.az/economy/1872234.html Хорошая новость для арендодателей Предлагается разрешить физическим лицам, состоящим на учёте в налоговых органах, вычитать расходы из доходов от сдачи имущества в аренду и применять ставку подоходного налога в размере 20%. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Хорошая новость для арендодателей
Предлагается разрешить физическим лицам, состоящим на учёте в налоговых органах, вычитать расходы из доходов от сдачи имущества в аренду и применять ставку подоходного налога в размере 20%.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
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