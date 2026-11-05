Хорошая новость для арендодателей

Предлагается разрешить физическим лицам, состоящим на учёте в налоговых органах, вычитать расходы из доходов от сдачи имущества в аренду и применять ставку подоходного налога в размере 20%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.