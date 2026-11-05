https://news.day.az/economy/1872249.html Налоговые штрафы можно будет оплатить со скидкой При уплате финансовой санкции в течение 10 рабочих дней будет применяться скидка в размере 10%. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Налоговые штрафы можно будет оплатить со скидкой
При уплате финансовой санкции в течение 10 рабочих дней будет применяться скидка в размере 10%.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Согласно законопроекту, в целях обеспечения своевременного исполнения бюджетных прогнозов, оперативного поступления налоговой задолженности в бюджет и стимулирования поступления средств во внебюджетный фонд налогового органа предлагается предоставлять скидку в размере 10% от суммы финансовой санкции при ее уплате в течение 10 рабочих дней.
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