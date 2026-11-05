Налоговые штрафы можно будет оплатить со скидкой

При уплате финансовой санкции в течение 10 рабочих дней будет применяться скидка в размере 10%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, в целях обеспечения своевременного исполнения бюджетных прогнозов, оперативного поступления налоговой задолженности в бюджет и стимулирования поступления средств во внебюджетный фонд налогового органа предлагается предоставлять скидку в размере 10% от суммы финансовой санкции при ее уплате в течение 10 рабочих дней.