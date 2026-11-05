Новые правила для онлайн-торговли в Азербайджане

Устанавливается новый порядок онлайн-торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается не применять предусмотренное статьёй 109.8 Налогового кодекса ограничение в размере 2% на сумму расходов, вычитаемых из дохода по товарам, приобретённым на основании акта закупки у физических лиц, не состоящих на учёте в налоговых органах, в отношении товаров, заказанных через онлайн-платформы и ввезённых в страну посредством системы Smart Customs.