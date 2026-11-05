В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес

Для субъектов малого предпринимательства устанавливается новая льгота.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, для соответствующих субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в категории малого предпринимательства не менее двух лет, не имеющих налоговой задолженности и оборот которых не сократился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, будет применяться льгота в размере 25% от суммы подоходного налога или налога на прибыль сроком на пять лет при условии отсутствия нарушений трудовых отношений в течение налогового года.