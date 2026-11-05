https://news.day.az/society/1872207.html Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам Право на получение пособия по уходу за ребенком будет определяться по новым правилам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О социальном страховании".

Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам

Общество, 5 ноября 2026 13:02 (UTC +04:00) 313
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам

Право на получение пособия по уходу за ребенком будет определяться по новым правилам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О социальном страховании".

Согласно законопроекту, для назначения пособия по уходу за ребенком будет установлено требование о наличии не менее шести месяцев стажа социального страхования.

В настоящее время минимальный стаж социального страхования для назначения пособия по уходу за ребенком не установлен. В условиях цифровизации процесса оформления трудовых отношений и упрощения процедур это создает возможность трудоустройства застрахованного лица на короткий срок без его фактической интеграции в рынок труда с последующим оформлением социального отпуска по уходу за ребенком.

Это, в свою очередь, повышает риски злоупотребления системой путем установления формальных трудовых отношений исключительно с целью получения пособия, выплачиваемого за счет государственных средств, в том числе посредством оформления таких отношений между близкими родственниками и другими лицами.

В целях предотвращения указанных рисков, обеспечения единого подхода в системе социального страхования и приведения механизма назначения пособия по уходу за ребенком в соответствие с другими аналогичными выплатами по социальному страхованию предлагается установить требование о наличии шестимесячного стажа социального страхования.

В то же время размер пособия по уходу за ребенком в настоящее время составляет 44 маната в период до достижения ребенком полутора лет и 28 манатов - в период от полутора до трех лет. Последний раз эти суммы повышались в 2018 году.

Сохранение указанных выплат на низком уровне по сравнению с существующими макроэкономическими показателями, в том числе минимальной и среднемесячной заработной платой, обусловливает необходимость принятия дополнительных мер в этой сфере.

Однако отсутствие требования о минимальном стаже социального страхования для получения пособия по уходу за ребенком может приводить к злоупотреблениям системой социального страхования посредством краткосрочного оформления страхования. Наличие подобных рисков, в свою очередь, ограничивает возможности реализации более масштабных мер по повышению размера пособия.

В связи с этим в целях совершенствования правового регулирования пособия по уходу за ребенком, формирования единого подхода в системе социального страхования, предотвращения возможных злоупотреблений и доведения в будущем размера данного пособия до достойного уровня предлагается установить обязательный шестимесячный стаж социального страхования.

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