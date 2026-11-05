В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамиль Гасан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 8 Ноября - Днем Победы.

Этот знаменательный день, являющийся олицетворением непоколебимой воли, национального единства и солидарности азербайджанского народа, навсегда вписан в историю как символ беспримерной храбрости, решимости и безграничной преданности Родине, проявленных во имя восстановления суверенитета, территориальной целостности нашей страны и исторической справедливости. Историческая Победа, которую Азербайджан одержал под Вашим решительным руководством, имея важное значение для дальнейшего укрепления национальной солидарности, установления прочного мира и стабильности в регионе, останется источником вечной гордости и вдохновения для будущих поколений.

Особо отмечая ценный вклад Азербайджана под Вашим руководством в укрепление духа единства, солидарности и братства в тюркском мире, а также оказываемые внимание и поддержку деятельности ТЮРКПА как парламентского измерения сотрудничества в тюркском мире и Международному секретариату ТЮРКПА в качестве принимающей стороны, хотел бы вновь выразить Вашему Превосходительству свою глубокую признательность.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, народу Азербайджана и тюркскому миру - прочного мира, процветания и прогресса".

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Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Фонда тюркской культуры и наследия и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и народ Азербайджана с 8 Ноября - Днем Победы.

Этот знаменательный день вписан в многовековую историю государственности азербайджанского народа как торжество национальной воли, нерушимого единства и преданности Родине. Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, наряду с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, также является великим событием, оставившим глубокий след в исторической памяти народа, источником гордости и примером для будущих поколений.

Широкомасштабные восстановительные и строительные работы, проводимые под Вашим руководством в Карабахе и Восточном Зангезуре, восстановление условий для проживания людей, возвращающихся на родные земли, а также реставрация памятников исторического и культурного наследия являются важными показателями развития Азербайджана.

День Победы одновременно стал символом общей гордости и солидарности для всего тюркского мира.

В этой связи хотела бы особо отметить успешное завершение председательства Азербайджана в Организации тюркских государств. Выдвинутые инициативы и мероприятия, реализованные в период Вашего председательства, внесли значительный вклад в деятельность организации, углубление сотрудничества между государствами-членами и укрепление международных позиций тюркского мира.

Пользуясь случаем, также поздравляю Ваше превосходительство с 9 Ноября - Днем Государственного флага. Трехцветный Государственный флаг Азербайджана, являясь символом независимости, национальной идентичности и государственного суверенитета, после Победы приобрел новый исторический смысл, с гордостью развеваясь на всей территории страны. Пусть Ваш флаг всегда гордо развевается на вершинах!

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, новых успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - прочного мира, стабильности и благополучия", - говорится в письме.

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