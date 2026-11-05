Уволит ли Трамп Хегсета?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен освобождать министра обороны Пита Хегсета от должности, отметив, что тот хорошо справляется со своей работой.

Как передает Day.Az, Трамп положительно оценил деятельность Хегсета на занимаемом посту.

Он также заявил, что Хегсет мог бы занять место сенатора-республиканца Марши Блэкберн и пользовался бы большой популярностью в этой должности.

Напомним, CBS News сообщил, что Трамп обсуждает со своими помощниками возможную отставку Хегсета.