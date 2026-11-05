https://news.day.az/world/1872119.html Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа Некоторые представители Республиканской партии США после поражения на промежуточных выборах 3 ноября начали обсуждать будущее партии после Дональда Трампа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Politico, в ходе неофициальных внутрипартийных обсуждений некоторые лидеры республиканцев возлагают ответственность за неудачу на выборах на Трампа.

Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа

В мире, 5 ноября 2026 08:12 (UTC +04:00) 344
Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа

Некоторые представители Республиканской партии США после поражения на промежуточных выборах 3 ноября начали обсуждать будущее партии после Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Politico, в ходе неофициальных внутрипартийных обсуждений некоторые лидеры республиканцев возлагают ответственность за неудачу на выборах на Трампа.

Ряд представителей партии подчеркнули важность привлечения умеренных избирателей для успеха на будущих выборах.

"Трамп сделал много хорошего, однако партия не может вечно оставаться партией Трампа", - заявил бывший председатель отделения Республиканской партии в округе Гастон Джонатан Флетчер.

По его мнению, будущий успех партии будет зависеть от её способности заручиться поддержкой избирателей, близких к политическому центру.

Сенатор от штата Юта Джон Кёртис также назвал результаты выборов тревожным сигналом для партии.

Он призвал республиканцев разобраться в причинах поражения, отметив, что решить проблемы, обвиняя во всём лишь СМИ, невозможно.

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