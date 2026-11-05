В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку

В Баку молодой человек арестован за громкое прослушивание музыки в автомобиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в Хатаинском районе на улице Центральный бульвар, расположенной на территории "Белого города".

19-летний И. Мамедли вечером слушал громкую музыку за рулем автомобиля Tesla, чем доставлял неудобства окружающим и вызвал их обоснованное недовольство.

Сотрудники дорожной полиции, находившиеся на службе в этом районе, остановили водителя и сделали ему замечание, сообщив о жалобах граждан. Однако молодой человек проигнорировал предупреждение.

В результате его задержали и составили соответствующие протоколы.

По решению суда И. Мамедли арестован в административном порядке на четыре дня.