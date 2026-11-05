https://news.day.az/economy/1872235.html В Азербайджане отменят этот налог При обмене земельных участков, находящихся в частной и государственной собственности, налог взиматься не будет. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

В Азербайджане отменят этот налог

Экономика, 5 ноября 2026 13:36 (UTC +04:00) 463
В Азербайджане отменят этот налог

При обмене земельных участков, находящихся в частной и государственной собственности, налог взиматься не будет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается освободить от налога на прибыль и подоходного налога стоимость имущества, передаваемого в рамках обмена по взаимному согласию земельных участков, жилых и нежилых помещений, находящихся в частной собственности юридических и физических лиц, на земельные участки, жилые и нежилые помещения, находящиеся в государственной собственности, рыночная стоимость которых признана равной в соответствии со статьёй 155.5 Гражданского кодекса.

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