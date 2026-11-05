Каким будет прожиточный минимум в Азербайджане до 2030 года? - ПРОГНОЗ

В Азербайджане прожиточный минимум к 2030 году достигнет 359 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекберов в ходе обсуждения пакета социального бюджета на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Он сообщил, что в 2027-2030 годах минимальные социальные стандарты прогнозируются в соответствии с утвержденными правилами на основе прожиточного минимума, минимальной заработной платы, критерия нуждаемости, а также минимальных размеров социальных пособий и стипендий.

"При прогнозировании величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, пенсионеров и детей расчеты производятся путем корректировки фактических показателей, представленных Государственным комитетом статистики, с учетом ожидаемой инфляции в текущем году и прогнозируемых показателей инфляции на последующие годы.

Прогнозируемая величина прожиточного минимума в стране на 2027-2030 годы составит соответственно 314, 329, 344 и 359 манатов.

На 2026 год прожиточный минимум в целом по стране установлен в размере 310 манатов, для трудоспособного населения - 317 манатов, пенсионеров - 245 манатов, детей - 260 манатов.

В законопроекте на 2027 год прожиточный минимум установлен в размере 314 манатов в целом по стране, 334 манатов - для трудоспособного населения, 258 манатов - для пенсионеров и 274 манатов - для детей.

Прогнозируется, что инфляция в 2027-2030 годах составит соответственно 5,3%, 4,8%, 4,6% и 4,3%.

Нашими основными задачами на предстоящий период являются полноценное применение принятых мер поддержки и регулярная оценка их экономического эффекта, создание механизмов долгосрочного финансирования промышленных и производственных проектов, расширение объемов и географии ненефтяного экспорта, ускоренная реализация стратегических инвестиционных проектов, стимулирование экономической активности вдоль транспортных коридоров, а также обеспечение реализации Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы и второй Государственной программы по "Великому возвращению"", - заявил заместитель министра.