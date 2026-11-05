Toyota объявила в Китае масштабный отзыв машин

В Китае объявлен отзыв 55 477 гибридных внедорожников Land Cruiser Prado и Lexus GX 550h из-за потенциального дефекта топливной магистрали. Об этом сообщает CarNewsChina со ссылкой на уведомления Государственного управления по регулированию рынка КНР (SAMR). Часть машин могла попасть на российский рынок по каналам параллельного импорта, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как выяснили эксперты, в результате эксплуатации могут приподняться фиксаторы быстросъёмного соединения топливной линии. В случае удара это способно привести к отсоединению магистрали и утечке топлива. Этот отзыв стал результатом расследования, инициированного самим регулятором SAMR.

Кампания охватывает 47 347 гибридов Land Cruiser Prado китайской сборки и 8130 импортированных гибридов Lexus GX 550h. Автомобили были произведены в период с июля 2024 по октябрь 2026 года.

Сейчас специалисты дилерских центров будут должны проверить быстросъёмные соединители, установить защитные пластины, а при необходимости - заменить топливные магистрали.

Примечательно, что параллельно Toyota проводит аналогичные кампании по топливной системе гибридов Land Cruiser в Северной Америке. На сервис поедут около 106 000 автомобилей в США и 6 721 в Канаде.

Также SAMR опубликовало уведомления об отзыве 121 260 электрокаров Toyota bZ3X и bZ7 в Китае - из-за дефектов передней подвески, программного обеспечения тормозов и системы рулевого управления.