https://news.day.az/officialchronicle/1872295.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка В целях эффективного использования экономического потенциала освобожденных от оккупации территорий, восстановления и развития сельского хозяйства на территориях Зангиланского и Губадлинского районов будет создан Зангиланский агропарк.
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка
В целях эффективного использования экономического потенциала освобожденных от оккупации территорий, восстановления и развития сельского хозяйства на территориях Зангиланского и Губадлинского районов будет создан Зангиланский агропарк.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
С полным тестом указа можно ознакомиться по ссылке.
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