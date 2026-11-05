Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

В целях эффективного использования экономического потенциала освобожденных от оккупации территорий, восстановления и развития сельского хозяйства на территориях Зангиланского и Губадлинского районов будет создан Зангиланский агропарк.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

С полным тестом указа можно ознакомиться по ссылке.

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