На Солнце заметили крупную дыру

На Солнце возникла одна из крупнейших корональных дыр в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее заметили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Углубление достигает около миллиона километров в ширину. Визуально корональная дыра выглядит как бездонный провал в Солнце, однако это является иллюзией. Исследователи пояснили, что речь идет о сильном снижении температуры и плотности плазмы на огромных площадях в атмосфере Солнца. Эти участки перестают светиться, и создается впечатление, что кто-то стер огромные части звезды ластиком.

Такие изменения почти не влияют на потоки тепла и света от Солнца, но отражаются на космической погоде. Магнитосфера Земли может довольно бурно отреагировать на корональные дыры - на планете случаются магнитные бури.

Так, достаточно сильные возмущения магнитосферы возможны в субботу, 7 ноября, - в момент первого пересечения фронта быстрого потока плазмы. Далее Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, предупредили ученые.