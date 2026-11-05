https://news.day.az/sport/1872322.html Рафинья продлил контракт с "Барселоной" "Барселона" договорилась о продлении контракта с бразильским нападающим Рафиньей до 30 июня 2030 года. Новое соглашение рассчитано на два дополнительных сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба, церемония подписания контракта запланирована на 5 ноября.

Рафинья продлил контракт с "Барселоной"

Спорт, 5 ноября 2026 17:27 (UTC +04:00) 327
Рафинья продлил контракт с "Барселоной"

"Барселона" договорилась о продлении контракта с бразильским нападающим Рафиньей до 30 июня 2030 года. Новое соглашение рассчитано на два дополнительных сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба, церемония подписания контракта запланирована на 5 ноября. В мероприятии примет участие президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

Рафинья демонстрирует высокую результативность в текущем сезоне. На его счету уже 19 голов в сезоне-2026/27: 15 - в чемпионате Испании и еще четыре - в Лиге чемпионов УЕФА.

Бразилец также входит в число наиболее результативных соотечественников в истории "Барселоны". Он занимает четвертое место среди бразильских футболистов по количеству проведенных матчей за клуб (190). С 94 забитыми мячами нападающий располагается на четвертой позиции в списке лучших бразильских бомбардиров каталонской команды.

Отметим, что прежний контракт Рафиньи действовал до лета 2028 года. Новое соглашение продлевает его пребывание в клубе еще на два сезона.

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