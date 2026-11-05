Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Федеративной Республики Бразилия.
Азербайджан придает большое значение развитию дружественных отношений с Бразилией. Убежден, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия для укрепления межгосударственных связей, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Бразилии".
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