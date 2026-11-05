Эйфелеву башню закрыли для посетителей

Эйфелева башня в Париже временно закрыта для посетителей на фоне общенациональных протестов во Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Le Parisien.

5 ноября в стране проходят массовые демонстрации, организованные профсоюзами. Несколько тысяч человек уже вышли на акции протеста, требуя повышения заработной платы и улучшения покупательной способности населения.

По оценкам властей, число участников демонстраций в регионах может достичь 780 тысяч человек, а в Париже - 80 тысяч.

Напомним, что протестная волна во Франции началась в сентябре с выступлений студентов и старшеклассников из пригородов столицы, которые добивались улучшения условий обучения.