В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка

Начаты работы по расширению территории Абшеронского национального парка. Также предусматривается включение в его состав прилегающей морской акватории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Аллахвердиев в четверг в ходе панельной дискуссии на тему "От Каспия к хозяйству: роль аквакультуры в сохранении рыбных ресурсов", состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского регионального форума по аквакультуре в Баку.

По его словам, включение морской акватории в состав национального парка позволит обеспечить охрану этой территории и проводить там регулярные рейды.

"Мы сосредоточены на прибрежных и морских экосистемах. Абшеронский национальный парк, являющийся самым маленьким национальным парком страны, расположен ближе всего к Баку, а его площадь составляет 783 гектара. Прилегающая морская акватория также будет включена в состав национального парка, что позволит обеспечить ее охрану и проводить там соответствующие рейды", - отметил Р. Аллахвердиев.

Рашад Аллахвердиев сообщил, что если в издание Красной книги Азербайджана 2013 года были включены девять видов рыб, то в издании 2023 года их число увеличилось до 11.

Он отметил, что из 104 видов рыб, обитающих в стране, 11 занесены в Красную книгу. В этой связи особо охраняемые природные территории играют важную роль в сохранении видов рыб и их естественной среды обитания.

По словам Р. Аллахвердиева, болотные, лесные и горные экосистемы на охраняемых территориях обеспечивают важные экосистемные услуги, в том числе необходимые для развития аквакультуры. Болота выступают в качестве естественных фильтров, очищающих воду, а лесные и горные экосистемы также способствуют ее фильтрации.

Он отметил, что в Карабахском национальном парке будет обеспечена охрана запасов пресной воды региона. В перспективе могут появиться возможности для использования этих водных ресурсов аквакультурными хозяйствами, которые будут созданы за пределами национального парка.

Заместитель начальника Службы также подчеркнул значение национальных парков Самур-Ялама, Абшеронского и Гызылагачского, расположенных на побережье Каспийского моря, для сохранения популяций рыб.

Р. Аллахвердиев заявил, что развитие аквакультуры может способствовать снижению нагрузки на естественные рыбные ресурсы.

"Чем больше будет объем выращиваемой в аквакультурных хозяйствах рыбы и продукции, поступающей на рынок, тем меньше будет нагрузка на рыбные ресурсы в естественных водоемах. В этом отношении природоохранные ведомства также заинтересованы в развитии аквакультуры", - отметил он.

Заместитель начальника Службы добавил, что наряду с охраной природных ресурсов важное значение имеет развитие отрасли с использованием экономических инструментов.

Отметим, что в Баку проходит первый Азербайджанский региональный форум по аквакультуре, в котором принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев, руководители других подведомственных структур министерства, а также зарубежные гости.

Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве сельского хозяйства. Центр осуществляет деятельность в сфере организации и управления рыболовством и аквакультурой, воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов, их использования, охраны и контроля за ними.