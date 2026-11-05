В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту

Согласно прогнозам, расходы Государственного фонда социальной защиты на 2027 год составят 319,2 миллиона манатов, что на 52,8 миллиона манатов, или на 19,8 процента больше утвержденного показателя на текущий год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в 2027 году за счет средств Фонда страхования от безработицы к активным мерам содействия занятости планируется привлечь 444 тысячи человек.

"В том числе прогнозируется обеспечение работой 173 тысяч человек, привлечение 14,5 тысячи человек к программе самозанятости, 18,5 тысячи человек - к профессиональной подготовке, а также оказание услуг по профессиональной ориентации 230 тысячам человек", - сообщил Анар Алиев.

Отметив, что в 2027 году прогнозируется назначение страховой выплаты по безработице 15,6 тыс. человек, министр добавил: "В 2027 году на финансирование мероприятий по содействию занятости планируется направить 61 процент, или 194,2 миллиона манатов расходов Фонда страхования от безработицы, в том числе по выплатам по безработице - 36 миллионов манатов".