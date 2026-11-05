https://news.day.az/azerinews/1872303.html Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsində yeni təyinat olub. Day.Az xəbər verir ki, Mikayıl Əhməd oğlu Budaqov Baş İdarənin Bəyannamələr idarəsinin rəisi təyin edilib. O, bu vəzifədə Emil Namiq oğlu Süleymanovu əvəzləyib. M. Budaqov bundan əvvəl Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin İqtisadi təhlil idarəsinin rəis müavini olub.
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi
Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsində yeni təyinat olub.
Day.Az xəbər verir ki, Mikayıl Əhməd oğlu Budaqov Baş İdarənin Bəyannamələr idarəsinin rəisi təyin edilib. O, bu vəzifədə Emil Namiq oğlu Süleymanovu əvəzləyib.
M. Budaqov bundan əvvəl Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin İqtisadi təhlil idarəsinin rəis müavini olub. Daha əvvəl "EY" şirkətində audit sahəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, həmçinin 2024-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin SABAH qruplarında müəllimdir.
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