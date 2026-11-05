В Азербайджане введут почасовую оплату труда

В Азербайджане будет введена система почасовой оплаты труда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это отражено в предлагаемых изменениях в Трудовой кодекс.

Согласно законопроекту, почасовая оплата труда будет устанавливаться при наличии одного из следующих условий:

при заключении трудового договора на срок менее одного месяца на предприятиях, осуществляющих деятельность в сферах экономики, перечень которых утверждается органом (структурой), определённым соответствующим органом исполнительной власти, а также на рабочих местах, созданных работодателями - физическими лицами;

если продолжительность рабочего времени установлена в размере 20 часов в неделю или менее.