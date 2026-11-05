В Азербайджане введут почасовую оплату труда
В Азербайджане будет введена система почасовой оплаты труда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это отражено в предлагаемых изменениях в Трудовой кодекс.
Согласно законопроекту, почасовая оплата труда будет устанавливаться при наличии одного из следующих условий:
при заключении трудового договора на срок менее одного месяца на предприятиях, осуществляющих деятельность в сферах экономики, перечень которых утверждается органом (структурой), определённым соответствующим органом исполнительной власти, а также на рабочих местах, созданных работодателями - физическими лицами;
если продолжительность рабочего времени установлена в размере 20 часов в неделю или менее.
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