При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота.

Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается в течение трех лет исчислять НДС только с торговой наценки при перепродаже квартир, приобретенных у граждан в безналичном порядке плательщиками НДС, занимающимися строительством зданий или являющимися другими участниками рынка жилья.

Отмечается, что одним из основных вопросов, поднимаемых налогоплательщиками в обращениях в налоговые органы, является высокая налоговая нагрузка по НДС при перепродаже квартир, приобретенных у граждан плательщиками НДС, занимающимися строительством зданий или являющимися другими участниками рынка жилья.

В настоящее время продажа таких квартир оформляется не в форме комиссионной торговли, а как приобретение недвижимости с последующей перепродажей. В результате НДС по указанным операциям исчисляется с полной стоимости продажи, то есть налогом фактически облагается не только торговая наценка, полученная продавцом, но и вся стоимость квартиры.

Такой подход создает более высокую налоговую нагрузку по сравнению с комиссионной торговлей, имеющей аналогичную экономическую сущность, способствует росту цен на вторичном рынке жилья, снижению конкурентоспособности официальных каналов продаж и стимулированию неофициального оборота.

С учетом изложенного целесообразным считается исчисление НДС при перепродаже квартир, приобретенных у граждан, исключительно с торговой наценки (маржи).

Такой подход не только соответствует экономической сущности налогообложения, но и будет способствовать развитию рынка жилья, повышению прозрачности и увеличению налоговых поступлений в среднесрочной и долгосрочной перспективе.