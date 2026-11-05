В Азербайджане предлагается налоговый режим для лотерей и спортивных ставок

Предлагается новый налоговый режим для лотерей и спортивных ставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается предоставить операторам лотерей и спортивных ставок право выбора режима налогообложения по модели GGR (валовой игровой доход) при сохранении действующего режима упрощённого налогообложения по ставке 6% от оборота.