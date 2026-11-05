https://news.day.az/economy/1872248.html Налоговые декларации станут только электронными Предлагается ввести обязательное представление налоговых деклараций налогоплательщиками исключительно в электронном виде. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Налоговые декларации станут только электронными
Предлагается ввести обязательное представление налоговых деклараций налогоплательщиками исключительно в электронном виде.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
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