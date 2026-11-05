Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли

Армения и Турция приступили к прямому таможенному оформлению взаимной торговли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте.

По его словам, ранее торговые операции между двумя странами технически оформлялись через третьи государства. При этом физическая перевозка товаров по-прежнему осуществляется обходными маршрутами, преимущественно через Грузию.

Касаясь перспектив открытия границы и установления дипломатических отношений с Турцией, Мирзоян отметил, что процесс уже достиг такой стадии, когда стороны могут перейти к этим шагам в любой момент.

Министр также анонсировал проведение нового армяно-турецкого форума, который на этот раз планируется организовать в Армении. По его словам, мероприятие может состояться уже в начале 2027 года.

Мирзоян добавил, что, несмотря на отсутствие полноценных дипломатических отношений, между двумя странами продолжается реализация отдельных проектов сотрудничества.