Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат

Выплаты заработной платы будут переведены в электронный формат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это отражено в предлагаемых изменениях в Трудовой кодекс.

Согласно законопроекту, в целях обеспечения соблюдения участниками трудовых отношений требований законодательства, осуществления контроля за своевременной выплатой работникам заработной платы в размере, предусмотренном законодательством, а также предотвращения неформальной занятости предусматривается перечисление заработной платы и других выплат работникам через электронную платёжную систему на банковский счёт, определённый по выбору работника.