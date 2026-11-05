https://news.day.az/economy/1872205.html Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат Выплаты заработной платы будут переведены в электронный формат. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это отражено в предлагаемых изменениях в Трудовой кодекс.
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат
Выплаты заработной платы будут переведены в электронный формат.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, это отражено в предлагаемых изменениях в Трудовой кодекс.
Согласно законопроекту, в целях обеспечения соблюдения участниками трудовых отношений требований законодательства, осуществления контроля за своевременной выплатой работникам заработной платы в размере, предусмотренном законодательством, а также предотвращения неформальной занятости предусматривается перечисление заработной платы и других выплат работникам через электронную платёжную систему на банковский счёт, определённый по выбору работника.
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