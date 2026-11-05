https://news.day.az/society/1872228.html

Возврат НДС распространят на все виды концертов

Механизм "Возврат НДС" будет распространяться на все виды концертов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс. Согласно законопроекту, предлагается обеспечить распространение механизма "Возврат НДС" на все виды концертов.