https://news.day.az/society/1872228.html Возврат НДС распространят на все виды концертов Механизм "Возврат НДС" будет распространяться на все виды концертов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс. Согласно законопроекту, предлагается обеспечить распространение механизма "Возврат НДС" на все виды концертов.
Возврат НДС распространят на все виды концертов
Механизм "Возврат НДС" будет распространяться на все виды концертов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Согласно законопроекту, предлагается обеспечить распространение механизма "Возврат НДС" на все виды концертов.
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