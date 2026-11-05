https://news.day.az/society/1872257.html Средняя зарплата в Азербайджане вырастет В следующем году номинальная среднемесячная заработная плата вырастет на 8,7% и достигнет 1288,30 маната. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, об этом говорится в бюджетном пакете на 2027 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата в 2026 году прогнозируется на уровне 1185,5 маната, а в 2027 году - 1288,30 маната.
Средняя зарплата в Азербайджане вырастет
В следующем году номинальная среднемесячная заработная плата вырастет на 8,7% и достигнет 1288,30 маната.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в бюджетном пакете на 2027 год.
Согласно документу, среднемесячная заработная плата в 2026 году прогнозируется на уровне 1185,5 маната, а в 2027 году - 1288,30 маната. Таким образом, ожидаемый рост по сравнению с текущим годом составит 8,7%.
При этом расходы на выплаты населению в 2027 году прогнозируются с ростом на 9,2% по сравнению с плановыми показателями текущего года и на 10,9% - по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета.
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