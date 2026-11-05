Мирзоян надеется побывать в Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что в обозримом будущем сможет посетить Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, глава армянского внешнеполитического ведомства заявил журналистам, что взаимные визиты представителей дипломатических ведомств двух стран станут возможными по мере дальнейшей нормализации азербайджано-армянских отношений.

"На данный момент конкретных договоренностей нет", - отметил он.

При этом Мирзоян выразил надежду, что по мере укрепления основ мира представители двух стран смогут свободно посещать столицы друг друга и участвовать в совместных межгосударственных мероприятиях.