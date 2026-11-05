Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО

7 ноября в 17:00 в Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Кино в музее" состоится показ документального фильма "Дочь хана Хуршидбану Натаван", посвященного жизни и творчеству выдающейся поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван.

Как передает Day.Az, об этом сообщили организаторы мероприятия.

Автором идеи фильма выступила известная художница-модельер, дизайнер, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Автор сценария - ученый-фольклорист, поэтесса и драматург Фарида Хиджран Велиева.

Фильм приурочен к 190-летию со дня рождения Хуршидбану Натаван. Главную героиню на экране воплотила сама Фахрия Халафова.

Съемки проходили в Агдаме, Шуше и на территории крепости Шахбулаг.

Особенность фильма заключается в его оригинальном формате: в создании экранного повествования приняли участие потомки рода Хуршидбану Натаван, поделившиеся семейными воспоминаниями, сведениями и историями, передававшимися из поколения в поколение. Благодаря этим свидетельствам зритель получает возможность глубже познакомиться с личностью поэтессы, ее жизнью и семейным наследием.

Как известно, у Хуршидбану Натаван было трое детей: Мехтигулу хан Вяфа, Мир Гасан Ага Мир и Ханбикя ханым. Одна из дочерей Мехтигулу хана Вяфа - Бильгеис ханым - вышла замуж за представителя рода Халафбековых. Примечательно, что Фахрия Халафова также происходит из рода Халафбековых - одной из известных бекских фамилий Карабаха, представители которой жили и в Шуше.

В фильме нашли отражение жизнь и творчество Хуршидбану Натаван, историко-культурное наследие Карабаха, а также самобытная культура традиционного национального костюма региона. Наряду с богатым наследием дочери хана особое внимание уделено судьбе исторических памятников Карабаха.

Особое место в фильме занимает образ старой Шуши. Согласно сюжету, душа Хан кызы словно возвращается в свой дом в освобожденной Шуше. Здание, несмотря на разрушения, по-прежнему хранит память о славном прошлом: о временах, когда здесь собирались известные личности, проходили светские встречи, литературные и поэтические вечера, рождались новые таланты. Именно здесь когда-то билось культурное сердце Шуши.

Фильм приглашает зрителей прикоснуться к богатому наследию Хуршидбану Натаван, заново открыть страницы истории Карабаха и почувствовать неразрывную связь поколений, культуры и памяти.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az