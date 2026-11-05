Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R)

44 дня навсегда останутся в истории Азербайджана как символ единства, мужества и Победы. В честь этой памятной даты Yelo Bank подготовил для своих клиентов особое предложение: по наличным кредитам, оформленным до конца ноября. Банк компенсирует проценты за последние 44 дня кредитования.



В рамках кампании можно оформить кредит на сумму до 80 000 AZN по годовой процентной ставке от 8,9% и сроком погашения до 59 месяцев.



Дополнительные средства могут пригодиться для ремонта дома, оплаты обучения, подготовки к Новому году или реализации планов, которые давно ждали своего часа.



Специальное предложение действует только до конца ноября. Не упустите возможность воспользоваться им!



Оформить кредит онлайн: https://ylb.az/krdbn.



Хотите оформить микрокредит на выгодных условиях? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank - Яркий Банкинг!