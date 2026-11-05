Туда тебе и дорога, пёс смердячий

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об аресте Самвела Карапетяна.

Day.Az представляет публикацию:

Самвел Карапетян снова за решёткой. Суд в Ереване отправил его под стражу на месяц, на этот раз по новому делу об "Электросетях Армении". Фигурантов 36, ущерб больше 64,5 млрд драмов, статьи о растрате и отмывании денег. А утром у Карапетянов прошли обыски сразу по 65 адресам.

Последние полтора года миллиардер живёт как в квартире инженера Тимофеева: нажали кнопку, и он в камере, нажали снова, и он дома на диване.

"Замуровали, демоны!" - наверное, думает сейчас Самвел Сергеевич. Но расслабляться рано: у армянского правосудия, как у машины времени Шурика, задний ход включается в самый неожиданный момент.

Месяц пошёл. Ждём следующую серию.