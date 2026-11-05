Туда тебе и дорога, пёс смердячий
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об аресте Самвела Карапетяна.
Day.Az представляет публикацию:
Самвел Карапетян снова за решёткой. Суд в Ереване отправил его под стражу на месяц, на этот раз по новому делу об "Электросетях Армении". Фигурантов 36, ущерб больше 64,5 млрд драмов, статьи о растрате и отмывании денег. А утром у Карапетянов прошли обыски сразу по 65 адресам.
Последние полтора года миллиардер живёт как в квартире инженера Тимофеева: нажали кнопку, и он в камере, нажали снова, и он дома на диване.
"Замуровали, демоны!" - наверное, думает сейчас Самвел Сергеевич. Но расслабляться рано: у армянского правосудия, как у машины времени Шурика, задний ход включается в самый неожиданный момент.
Месяц пошёл. Ждём следующую серию.
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