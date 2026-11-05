https://news.day.az/politics/1872350.html Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев в связи с завершением дипломатической деятельности в этой стране провел встречу с премьер-министром Кении, министром иностранных дел и диаспоры этой страны Мусалией Мудавади.

Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО

Политика, 5 ноября 2026 19:05 (UTC +04:00) 336
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев в связи с завершением дипломатической деятельности в этой стране провел встречу с премьер-министром Кении, министром иностранных дел и диаспоры этой страны Мусалией Мудавади.

Как сообщили в посольстве, на встрече было выражено удовлетворение текущей динамикой развития отношений между двумя странами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьер-министр М. Мудавади заявил, что встреча Президента Кении Уильяма Руто с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе визита в Баку для участия в WUF13 и искренние отношения между лидерами служат интересам двух стран, отметил важность максимального использования возможностей для расширения существующего сотрудничества. Он поздравил С. Гаджиева с избранием генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В свою очередь, С. Гаджиев поблагодарил премьер-министра за усилия правительства Кении по расширению сотрудничества с Азербайджаном и поддержку, оказанную ему в ходе дипломатической деятельности.

На встрече отмечалось принятие Президентом Ильхамом Алиевым верительных грамот новоназначенного посла Кении в Азербайджане. В то же время состоялся общий обмен мнениями о деятельности СВМДА, в том числе о роли Кении в изучении потенциала межрегионального сотрудничества на этой платформе.

  • Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении
  • Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении
  • Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении
  • Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении
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