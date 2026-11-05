https://news.day.az/world/1872357.html Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона Президент США признал, что ему поступают звонки от людей, недовольных Хегсетом, однако отметил, что не понимает причин такого недовольства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона

В мире, 5 ноября 2026 19:20 (UTC +04:00) 320
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона

Президент США признал, что ему поступают звонки от людей, недовольных Хегсетом, однако отметил, что не понимает причин такого недовольства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее CNN со ссылкой на конгрессмена-республиканца от штата Кентукки Томаса Мэсси сообщил, что члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США инициируют голосование об отставке военного министра Пита Хегсета.

По его словам, он намерен вынести на голосование резолюцию об импичменте Хегсета, как только Конгресс США возобновит работу на следующей неделе. Другие источники в Республиканской партии сообщили телеканалу, что эта инициатива, вероятнее всего, будет одобрена, так как однопартийцы обвиняют главу Пентагона в затягивании конфликта с Ираном, который превратился в "трясину" и стал, по их мнению, главным фактором поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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