https://news.day.az/world/1872351.html В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие В турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружены тела семи человек с огнестрельными ранениями. Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV. По имеющимся данным, тела пяти человек были найдены по двум разным адресам. Еще в одном месте обнаружили тела двух человек.
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие
В турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружены тела семи человек с огнестрельными ранениями.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.
По имеющимся данным, тела пяти человек были найдены по двум разным адресам. Еще в одном месте обнаружили тела двух человек.
Предварительное расследование показало, что все семеро были убиты из ружья. Кроме того, сообщается о двух пострадавших.
По информации СМИ, подозреваемый или подозреваемые после произошедшего скрылись на автомобиле красного цвета.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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