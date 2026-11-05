В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие

В турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружены тела семи человек с огнестрельными ранениями.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.

По имеющимся данным, тела пяти человек были найдены по двум разным адресам. Еще в одном месте обнаружили тела двух человек.

Предварительное расследование показало, что все семеро были убиты из ружья. Кроме того, сообщается о двух пострадавших.

По информации СМИ, подозреваемый или подозреваемые после произошедшего скрылись на автомобиле красного цвета.

Обстоятельства происшествия выясняются.