В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО

В Баку проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная шестой годовщине исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне, организованная Государственным комитетом Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Одна из акций проходит на станции метро "Ичеришехер" при поддержке Бакметрополитена.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Основная цель акции - продемонстрировать национальное единство и солидарность, ставшие одним из важнейших факторов достижения Великой Победы в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации и восстановление территориальной целостности страны. Инициатива также направлена на выражение благодарности Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, героической азербайджанской армии и ветеранам войны, которые подарили народу чувство гордости и радость Победы, а также на выражение глубокого уважения к памяти наших шехидов.

Участникам акции предлагается написать свои пожелания и добрые слова на небольших стандартных листках бумаги, а затем прикрепить их к соответствующим ячейкам большого стенда с предварительно нанесенными контурами изображения. В результате совместными усилиями создается композиция в виде "Железного кулака", раскрашенного в цвета Государственного флага Азербайджана, а также отражающая освобожденные земли Карабаха.

Среди посланий участников - патриотические высказывания, пожелания, слова благодарности, посвященные светлой памяти шехидов.

"Мы склоняем головы перед шехидами, подарившими нам эту Победу. Да хранит Всевышний Азербайджанскую армию!", "С гордостью чтим память наших шехидов. Наш долг перед вами неоплатен, азербайджанские солдаты!", "Да здравствует азербайджанский солдат!", "Карабах - это Азербайджан!", "Спасибо тебе, Азербайджанская армия!" - эти и многие другие искренние послания стали отражением главной идеи акции.

Таким образом, социальная акция "Пожелания Победы" стала символом любви народа к Родине, национального единства и солидарности, а также гордости за историческую Победу Азербайджана.