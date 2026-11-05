Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 5 ноября прибыла с рабочим визитом в Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане спикера парламента встретили заместитель председателя Курултая Казахстана Динара Закиева, заместитель министра иностранных дел Арман Исагалиев, посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров и другие официальные лица.