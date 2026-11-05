https://news.day.az/politics/1872373.html Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 5 ноября прибыла с рабочим визитом в Казахстан.
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО
Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 5 ноября прибыла с рабочим визитом в Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане спикера парламента встретили заместитель председателя Курултая Казахстана Динара Закиева, заместитель министра иностранных дел Арман Исагалиев, посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров и другие официальные лица.
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