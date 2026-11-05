Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi
Day.Az "Así Lo Dice México" qəzetindən Federiko La Montun müəllifi olduğu məqalənin Azərbaycan dilinə tərcüməsini təqdim edir.
Millətlərin müasir tarixi bu gün siyasi strategiya ilə hərbi rəhbərlik arasında mükəmməl simbiozun şahidi olur. Bunun mərkəzində bir ad dayanır: İlham Əliyev, Azərbaycanın milli kimliyinin və ərazi bütövlüyünün əsas dayağı.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Əliyevin müharibənin əməliyyat teatrına şəxsən rəhbərlik etdikdən sonra söylədiyi tarixi "Qarabağ bizimdir!" bəyanatı görünməmiş bir mərhələni möhürlədi. Əliyev cəbhə xəttindən müharibənin hər üç mərhələsində iştirak edən ilk dövlət başçısı oldu və bununla da strateji rəhbərlik və əməliyyat ardıcıllığı nümayiş etdirdi. Sahədə təmkinli ali çoxtərəfli diplomatiya ilə ordu arasında ittifaq bu gün müharibə tarixində yeni dövr hesab edilən şeyi möhkəmləndirdi.
Çoxtərəfli diplomatiyadan Zəfər Gününə, 8 noyabra qədər milli dirçəliş üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra möhkəmləndi. Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın imzası ilə üçtərəfli bəyanat dönüş nöqtəsi oldu. Bu formal sülh bağlanması deyildi, bu Şuşa şəhərinin azad edilməsinə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına gətirib çıxaran müharibənin praktiki başa çatması idi. Bu, hərb akademiyalarında öyrənilən nümunə oldu, çünki bu, müharibə tarixində Sun Tzunun "Müharibə Sənəti"ndə strategiya və suverenliyin birləşdiyi ilk təcrübələrdən biri idi.
Beləliklə, Sun Tzu ilə İlham Əliyev arasında "Müharibə Sənəti"nin əsasını təşkil edən hərbi və strateji düşüncə Müharibə Sənətini öyrənməyə deyil, düşməni tam tanımağa yönəlib. Döyüşsüz qələbə. Milləti illər boyu hazırlamaqla, iqtisadiyyatı, texnologiyanı, millətin mənəvi ruhunu və siyasi birliyi gücləndirməklə Əliyev özünü məğlub edərək həm də düşmənini öyrəndi.
Sun Tzunun "ən yüksək hərbi sənət düşmənin müqavimətini döyüşsüz qırmaqdır" doktrinasına uyğun olaraq, Azərbaycanın ali rəhbərliyi ordunu atəş gücündə üstünlüyə vurğu etməklə, müasir taktika ilə, düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemlərini zərərsizləşdirməyə qadir zərbə dronlarından istifadə etməklə və yüksək texnologiyalı hərbi sistemlərlə hazırladı. Sun Tzu demişdi: "Əvvəlcə qalib gəl, sonra döyüşə gir".
Qlobal diplomatiya sayəsində strateji uzaqgörənlik və sülh sazişi əlaməti olaraq, Əliyev birbaşa qarşıdurmaya getmədən və suverenliyini təhlükəyə atmadan beynəlxalq tanınmanı qorudu, qonşu dövlətlərlə münasibətləri saxlayaraq suverenliyini möhkəmləndirdi.
Azərbaycanda 8 noyabrda qeyd olunan Zəfər Günü təkcə hərbi qələbənin qeyd edilməsi deyil, milli qürurun bir hissəsidir. Bu, Azərbaycanın suverenliyi və birliyinin rəmzidir. Zəfər Gününün qeyd edilməsi Azərbaycanın milli dirçəlişinin bir hissəsi olan ordunun qarşılanması mərasimi kimi başladı və 8 noyabr 2021-ci ildən etibarən Zəfər Günü rəsmi olaraq təsdiq edildi.
Meksika belə deyir
Siyasi rəhbərlik, strateji zəka və ərazi suverenliyinin dərk edilməsinin birləşməsi milli strateji düşüncənin fundamental nümunəsidir.
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