В Азербайджане скончался врач

Скончался известный врач Мирнизам Вахабов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, сегодня его похоронили в Масаллинском районе, где он проработал много лет.

Его смерть стала тяжелой утратой для родных, коллег и всех, кто его знал.