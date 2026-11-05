https://news.day.az/society/1872395.html В Азербайджане скончался врач Скончался известный врач Мирнизам Вахабов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, сегодня его похоронили в Масаллинском районе, где он проработал много лет. Его смерть стала тяжелой утратой для родных, коллег и всех, кто его знал.
В Азербайджане скончался врач
Скончался известный врач Мирнизам Вахабов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, сегодня его похоронили в Масаллинском районе, где он проработал много лет.
Его смерть стала тяжелой утратой для родных, коллег и всех, кто его знал.
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