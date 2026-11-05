https://news.day.az/society/1872401.html Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО В Бакинском гуманитарном колледже произошел конфликт между студентами, который закончился поножовщиной. По словам очевидцев, причиной ссоры стала девушка. Как сообщает Day.Az со ссылкой телеканал Xəzər TV, один из участников конфликта учился в другом корпусе колледжа и утром пришел в здание, где произошел инцидент.

Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО

Общество, 5 ноября 2026 22:41 (UTC +04:00) 276
Поножовщина в колледже в Баку

В Бакинском гуманитарном колледже произошел конфликт между студентами, который закончился поножовщиной. По словам очевидцев, причиной ссоры стала девушка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой телеканал Xəzər TV, один из участников конфликта учился в другом корпусе колледжа и утром пришел в здание, где произошел инцидент.

Очевидцы рассказали, что после этого между молодыми людьми возникла ссора, переросшая в поножовщину.

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