Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО

В Бакинском гуманитарном колледже произошел конфликт между студентами, который закончился поножовщиной. По словам очевидцев, причиной ссоры стала девушка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой телеканал Xəzər TV, один из участников конфликта учился в другом корпусе колледжа и утром пришел в здание, где произошел инцидент.

Очевидцы рассказали, что после этого между молодыми людьми возникла ссора, переросшая в поножовщину.