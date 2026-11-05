44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Есть войны, которые начинаются с одного политического решения, одного приказа или одной роковой ошибки. Но практически никогда не бывает так, чтобы война завершалась столь же просто, как начиналась. Современная история полна примеров конфликтов, которые годами перемалывают человеческие жизни, разрушают экономику, меняют политические системы и при этом не приближают стороны к окончательному миру.

Одни государства не могут добиться победы, другие не способны превратить военный успех в устойчивое политическое решение, а третьи, даже получив преимущество на поле боя, оказываются заложниками чужих интересов и бесконечных дипломатических манёвров. Именно на этом фоне особое значение приобретают слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшие 27 октября на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

"Начать войну очень легко, но завершить её очень сложно. И одержать победу тоже очень сложно", - отметил глава нашего государства. Он предложил изучать азербайджанский опыт тем, кто сегодня ведёт войны и, вероятно, уже не знает, как их остановить. Это не просто оценка итогов Второй Карабахской войны. За этими словами стоит гораздо более масштабная тема - стратегия государства, которое не стало ждать благоприятного стечения обстоятельств, а последовательно создавало условия для восстановления своей территориальной целостности и суверенитета.

Но чтобы понять, почему этот опыт оказался возможен, необходимо вернуться далеко назад - к периоду, когда Азербайджан только начинал формировать фундамент будущей Победы. В этом и заключается, пожалуй, главная особенность стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она не была рассчитана на один военный сезон, одну операцию или даже на один политический цикл. Это была многолетняя государственная работа, в которой экономическое развитие, укрепление суверенитета, дипломатия, военное строительство и подготовка общества к историческому испытанию были не отдельными направлениями, а частями единого замысла.

Его важнейшие основы были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Именно он вернул страну к управляемости в чрезвычайно тяжёлый период, обеспечил политическую стабилизацию, заложил основы современной государственности и создал условия для привлечения крупных иностранных инвестиций. Президент Ильхам Алиев продолжил эту линию, но в совершенно иных исторических условиях, превратив экономический потенциал страны в один из главных инструментов обеспечения её национальных интересов.

Важнейшая мысль этой стратегии заключалась в том, что политический суверенитет невозможно надёжно защитить, если за ним не стоит экономическая самостоятельность. Государство, не располагающее достаточными ресурсами, вынуждено искать внешних покровителей, зависеть от чужих решений и постоянно учитывать интересы тех, кто сильнее его. Азербайджан пошёл другим путём. Развитие нефтегазового сектора, строительство экспортной инфраструктуры, создание транспортных коридоров, накопление финансовых резервов и диверсификация международных связей постепенно расширяли пространство для самостоятельной внешней политики. Экономическая мощь становилась не самоцелью, а инструментом укрепления государства.

Но было бы ошибкой полагать, что накопленные ресурсы автоматически гарантировали военный успех. Деньги сами по себе не выигрывают войны. Они могут быть потрачены на дорогостоящие вооружения, которые окажутся бесполезными в реальном бою, на парадную демонстрацию силы или на закупки без продуманной системы подготовки личного состава. Азербайджанская стратегия была гораздо сложнее: финансовые возможности последовательно направлялись на модернизацию армии, повышение профессионализма военнослужащих, обновление вооружения, развитие военной инфраструктуры и создание собственной оборонной промышленности.

Показательно, что Министерство оборонной промышленности было создано ещё в 2005 году. Это решение принималось задолго до Второй Карабахской войны, когда многие могли воспринимать создание собственного военно-промышленного комплекса как дорогостоящую и не самую срочную задачу. Однако именно тогда закладывалась база, позволившая постепенно осваивать производство различных видов вооружения, боеприпасов, военной техники и специальных средств. Азербайджан не отказался от закупок за рубежом, но и не захотел навсегда оставаться исключительно покупателем.

Одновременно менялась сама армия. Перенимание современных стандартов подготовки, развитие системы управления войсками, повышение мобильности подразделений и их способности действовать в сложных условиях. Приобретение современных беспилотных систем, высокоточного оружия и средств разведки стало частью масштабного переоснащения. Однако всё это было не набором случайных покупок, а последовательным формированием армии, способной вести войну нового типа.

И здесь мы подходим к ещё одному принципиальному моменту. Победу Азербайджана нельзя объяснить исключительно преимуществом в технологиях. Да, беспилотники, разведывательные системы и высокоточное оружие сыграли огромную роль. Но техника не занимает горные высоты, не штурмует укреплённые позиции и не поднимает государственный флаг над освобождённым городом. Это делают люди. За военным результатом стояли профессионализм, стойкость и героизм азербайджанского солдата, офицера, командира. Самые современные вооружения не заменяют человеческую волю, дисциплину и готовность выполнить боевую задачу. Они становятся по-настоящему эффективными лишь тогда, когда находятся в руках подготовленных военных.

Именно поэтому историческая Победа 2020 года была результатом не одного технологического преимущества, а соединения нескольких факторов: стратегического руководства, экономических возможностей, современной армии, продуманной военной организации и беспримерного мужества личного состава. Особое значение имело и единство народа, армии и Верховного главнокомандующего. В критический момент страна действовала как единый организм, а не как общество, раздираемое внутренними противоречиями. Это единство стало одним из важнейших ресурсов Победы.

При этом Азербайджан продемонстрировал то, чего часто не хватает государствам, вступающим в вооружённые конфликты: способность не только добиться военного результата, но и правильно определить момент, когда необходимо остановиться. Война продолжалась 44 дня. За этот срок была освобождена значительная часть оккупированных территорий, а капитуляция Армении закрепила принципиальное изменение ситуации.

В 2023 году антитеррористическая операция восстановила полный суверенитет Азербайджана над всей его международно признанной территорией. Тридцать лет конфликта, десятилетия безрезультатных переговоров, многочисленные международные заявления и резолюции, которые не смогли обеспечить освобождение азербайджанских земель, завершились восстановлением территориальной целостности страны.

Но и после этого Баку не сделал ставку на бесконечное продолжение противостояния. Напротив, Азербайджан выступил инициатором мирного процесса, предложил принципы урегулирования и подготовил проект мирного соглашения с Арменией. Президент Ильхам Алиев на форуме в Баку подчеркнул, что Азербайджан не хотел вечной войны и не стремился к мести. "Мы отомстили на поле боя, и не должны идти дальше. Иначе это будет бесконечная война", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И в этой позиции проявилась ещё одна сторона его стратегии. Она состоит в том, что победа Азербайджана должна окончательно закрыть страницу многолетнего конфликта. И наша страна уверенно движется и к этой цели.

Разумеется, каждый конфликт имеет собственную историю, причины и международный контекст. Поэтому азербайджанский опыт нельзя механически переносить на Ближний Восток, Украину или другие горячие точки планеты. Но из него можно извлечь важнейшие уроки. Нельзя рассчитывать на мир, если государство не способно защитить себя. Нельзя рассчитывать на дипломатическое решение, если одна из сторон убеждена, что силой можно бесконечно удерживать чужие территории. И нельзя надеяться на окончание войны, если политическое руководство не имеет ясного представления о том, какой результат оно намерено получить и где проходит граница между достижением цели и продолжением разрушительного противостояния.