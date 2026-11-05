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Спор между соседями закончился поножовщиной

В Мингячевире спор между соседями закончился поножовщиной. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в жилом массиве "Шафа баглары". По предварительным данным, 21-летний Алекбер Османов во время ссоры нанес ножевые ранения своему 39-летнему соседу Шахиду Мамедову.