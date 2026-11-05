Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Сотрудничество Азербайджана и Казахстана в энергетической сфере последовательно расширяется. Одним из главных направлений остается транспортировка казахстанской нефти через территорию Азербайджана, которая с каждым годом приобретает все большее значение для Астаны. На фоне необходимости диверсифицировать экспортные маршруты Баку укрепляет позиции надежного транзитного партнера, обеспечивающего выход центральноазиатских энергоресурсов на мировые рынки.

3 ноября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления казахстанской компании "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым. Стороны обсудили ход реализации Меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного между компаниями в 2024 году. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в сфере транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана, а также партнерству в других областях энергетического сектора.

Эта встреча продолжает последовательную работу двух компаний по развитию энергетических связей. Для Казахстана азербайджанское направление имеет особое значение: оно позволяет расширять географию экспорта и снижать зависимость от ограниченного числа традиционных маршрутов. Для Азербайджана рост транзита укрепляет роль страны как одного из ключевых энергетических и логистических узлов Каспийского региона.

Сотрудничество уже приносит конкретные результаты. В ноябре 2022 года SOCAR и "КазМунайГаз" заключили генеральное соглашение о транспортировке до 1,5 млн тонн казахстанской нефти ежегодно. Первые поставки начались в марте 2023 года. Тогда из Казахстана в Азербайджан была отправлена первая партия тенгизской нефти, которая через терминал Сангачал поступила в систему БТД.

Следующий этап наступил в марте 2024 года. Компании подписали дополнительное соглашение, предусматривающее поэтапное увеличение транзита до 2,2 млн тонн в год. В январе 2025 года к этому маршруту подключили нефть месторождения Кашаган. Первая партия объемом около 6 тыс. тонн была доставлена из Актау на терминал Сангачал.

Динамика перевозок подтверждает растущий интерес Казахстана к азербайджанскому направлению. В 2023 году через Азербайджан было транспортировано около 1,06 млн тонн казахстанской нефти. По итогам 2025 года показатель составил 1,3 млн тонн. Динамика остается положительной. В марте 2026 года совокупный объем казахстанской нефти, транспортированной через Азербайджан с начала проекта, достиг 4 млн тонн. За первые шесть месяцев 2026 года по БТД было отправлено около 700 тыс. тонн казахстанского сырья.

Важным ориентиром для дальнейшего развития сотрудничества стало увеличение поставок до 7 млн тонн в год. Казахстанская сторона рассчитывает постепенно наращивать объемы. В октябре 2026 года директор департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Казахстана Даулет Арыкбаев сообщил S&P Global, что стороны обсуждают увеличение транзита сначала до 2,2 млн тонн, затем до 2,7 млн тонн в год. В перспективе поставки могут достичь 7 млн тонн.

По словам Арыкбаева, Азербайджан заинтересован в увеличении объемов, а основные вопросы переговоров связаны с коммерческими условиями транспортировки и тарифами. Для Баку дополнительные поставки означают более полное использование существующей инфраструктуры БТД, проектная пропускная способность которого составляет около 50 млн тонн нефти в год.

Сам маршрут имеет важное географическое преимущество. Казахстанская нефть сначала доставляется танкерами из порта Актау через Каспийское море в Азербайджан. После приема на терминале Сангачал она поступает в нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, который проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию и выходит к средиземноморскому порту Джейхан. Общая протяженность трубопровода составляет 1768 километров. Оттуда нефть отправляется танкерами покупателям на мировых рынках. Таким образом, Казахстан получает прямой выход к Средиземному морю через инфраструктуру трех государств.

Значение этого направления особенно возросло на фоне проблем с традиционными маршрутами казахстанского нефтяного экспорта. Долгое время основная часть поставок проходила через Каспийский трубопроводный консорциум, соединяющий казахстанские месторождения с российским портом Новороссийск. По данным годового отчета "КазМунайГаза", в 2025 году через систему КТК было экспортировано 64,8 млн тонн из общих 78,8 млн тонн казахстанской нефти. Это более 80 процентов всего объема.

Перебои в работе КТК, с которыми Казахстан столкнулся в течение 2026 года, вновь поставили вопрос о необходимости дополнительных экспортных возможностей. В частности, в июле Астана сообщала о перераспределении части поставок на маршруты Атырау - Самара и в Китай. Одновременно рассматривались возможности увеличения транспортировки через Азербайджан, включая БТД и Баку - Супса.

Для Казахстана наличие нескольких направлений означает большую гибкость при организации экспорта. Азербайджанский маршрут позволяет доставлять нефть в Средиземноморье, минуя российские порты Черного моря. Это особенно важно для страны, которая стремится расширить возможности выхода на европейские и другие международные рынки.

При этом сотрудничество Баку и Астаны в энергетике развивается в рамках более широкого экономического партнерства. Обе страны уделяют большое внимание развитию транспортных связей через Каспийское море, в том числе Среднего коридора, который соединяет Центральную Азию с Кавказом и Европой. Казахстанские грузы проходят через азербайджанские порты и железнодорожную инфраструктуру, получая дальнейший доступ к рынкам Турции и европейских государств.

Развивается и сотрудничество в цифровой сфере. Казахстан и Азербайджан участвуют в проекте прокладки подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Актау и Сумгайытом. Кроме того, обе страны заинтересованы в развитии энергетических проектов, включая использование возобновляемых источников энергии и создание Каспийского зеленого энергетического коридора.

Все эти направления усиливают взаимную заинтересованность двух государств. Для Казахстана Азербайджан становится важным партнером в вопросах экспорта энергоресурсов, транспортировки товаров и развития новых инфраструктурных связей. Для Азербайджана расширение сотрудничества означает укрепление экономических позиций на Каспии и повышение значения страны в обеспечении связей между Центральной Азией и Европой.

Показательно и то, что SOCAR и "КазМунайГаз" рассматривают возможности совместных инвестиций в третьих странах. Этот вопрос обсуждался на предыдущей встрече Ровшана Наджафа и Асхата Хасенова 1 июня в рамках Бакинской энергетической недели. Такая повестка свидетельствует о намерении компаний расширять партнерство и выходить на новые направления совместной работы.

Нынешние переговоры двух руководителей подтверждают, что у энергетического сотрудничества Азербайджана и Казахстана есть значительный потенциал для дальнейшего роста. Увеличение объемов казахстанской нефти через БТД, развитие каспийской транспортной инфраструктуры и совместная работа компаний укрепляют позиции Баку как одного из важнейших партнеров Астаны. Чем активнее развиваются эти связи, тем больше возможностей получают обе страны для расширения своего присутствия на международных энергетических рынках.