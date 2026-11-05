https://news.day.az/society/1872390.html Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов Установлены размеры ежемесячных должностных окладов руководителей и заместителей руководителей публичных юридических лиц, созданных от имени государства, получающих средства из государственного бюджета и действующих в структуре публичных юридических лиц, учрежденных при государственных органах и других публичных юридических лицах.
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов
Установлены размеры ежемесячных должностных окладов руководителей и заместителей руководителей публичных юридических лиц, созданных от имени государства, получающих средства из государственного бюджета и действующих в структуре публичных юридических лиц, учрежденных при государственных органах и других публичных юридических лицах.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, ежемесячный должностной оклад руководителя составит 3600 манатов, его заместителя - 3115 манатов.
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