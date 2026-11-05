Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана

Оценены возможности привлечения в Азербайджан эстонских компаний, работающих в сфере информационных технологий (IT).

Как передает Day.Az, рб этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил в публикации на своей странице в социальной сети X.

"Состоялась встреча с министром экономики и промышленности Эстонии Лийной Вахтрас. В ходе встречи мы обсудили возможности привлечения эстонских IT-компаний в нашу страну, содействия их сотрудничеству с местными компаниями, а также расширения их деятельности в Азербайджане. Кроме того, мы обменялись мнениями по вопросам укрепления связей между деловыми кругами двух стран, организации взаимных бизнес-форумов и других совместных мероприятий", - говорится в публикации.

Отметим, что в предыдущей публикации министр Рашад Набиев также сообщил об обсуждении возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Совместно с Ассоциацией информационных технологий и телекоммуникаций Эстонии (ITL) мы провели "круглый стол" с участием делегации, состоящей из представителей IT-компаний. В рамках "круглого стола" мы проинформировали эстонские компании о последних изменениях, реализованных в Азербайджане в сфере цифровизации, новом пакете принятых законодательных актов, а также возможностях, созданных в технологическом секторе. Кроме того, мы обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере ИКТ, возможности выхода эстонских компаний на азербайджанский рынок и реализации совместных проектов", - говорилось в публикации.