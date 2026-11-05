"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом

Руководство "Манчестер Юнайтед" установило контакт с бывшим главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, рассматривая возможность смены наставника команды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, английский клуб обратился к 58-летнему специалисту в последние дни на фоне неудовлетворительных результатов под руководством Майкла Каррика.

При этом Дешам не проявляет особого энтузиазма по поводу возможного назначения в "Манчестер Юнайтед". Француз готов рассматривать предложения, но не торопится с возвращением к тренерской работе и допускает, что возглавит новую команду только следующим летом.

Помимо Дешама, руководство манкунианцев изучает кандидатуры Юлиана Нагельсманна и Унаи Эмери. Однако последний близок к продлению соглашения с "Астон Виллой".

Положение Каррика остается неопределенным. После серии из девяти матчей без побед "Манчестер Юнайтед" сумел обыграть "Рому" (3:2) в Лиге чемпионов УЕФА, однако занимает лишь 17-е место в английской Премьер-лиге.

По информации Sky Sports, руководство клуба пока сохраняет доверие к английскому специалисту. Важное значение для его будущего может иметь домашняя встреча с "Астон Виллой" 8 ноября.

Напомним, что Дешам покинул сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира в 2018 году и выиграла Лигу наций УЕФА в 2021-м.