Первая леди США Мелания Трамп написала "личные письма" Путину и Зеленскому и передала их представителям делегаций обеих стран во время приема в Белом доме.

Как передает Day.Az, об этом она сказал во время своего выступления.

"Прекращение огня в Олешках стало бы невозможным без президента Путина и президента Зеленского. Их сотрудничество создает важный прецедент для продвижения мира во всем регионе", - отметила она в своей речи. Первая леди также сообщила, что начала подготовку гуманитарной миссии в Олешках еще в сентябре, а 23 октября Москва и Киев подписали соответствующее соглашение на двух языках.

Кроме того, украинский омбудсмен Лубинец вручил Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени. Спецпосланник президента РФ Дмитриев, в свою очередь, поблагодарил ее за содействие в этой гуманитарной миссии и подарил рисунок 11-летней девочки из Олешек, которая теперь живет в Туапсе.