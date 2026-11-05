Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ

Еще два представителя Азербайджана завоевали путевки в следующий раунд чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в китайском Нанкине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в индивидуальной программе по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова набрала 56,390 балла, заняла 12-е место и вышла в полуфинал.

Выступавший в мужских индивидуальных соревнованиях Максуд Махсудов с результатом 62,180 балла завершил квалификационный раунд на 10-й строчке и также получил право выступить в полуфинале.

Напомним, что ранее Махсудовы с результатом 50,250 балла пробились в следующий этап в программе смешанных синхронных прыжков.

Чемпионат мира, стартовавший 4 ноября, продлится до 8 ноября.