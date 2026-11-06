Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в турнире серии Гран-при, который пройдет с 13 по 15 ноября в столице Хорватии Загребе. Согласно первоначальной заявке, страну представят 12 спортсменов - девять мужчин и три женщины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

Азербайджанские дзюдоисты выступят в девяти весовых категориях. Турнир входит в календарь Международной федерации дзюдо (IJF) и предусматривает начисление рейтинговых очков в рамках олимпийского цикла "Лос-Анджелес - 2028".

В женских соревнованиях Азербайджан представят Кенуль Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Судаба Агаева (70 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 78 кг).

В мужской части турнира выступят Мурад Мурадлы (60 кг), Туран Байрамов и Низами Имранов (оба - 66 кг), Нариман Мирзоев и Руфат Шовлетов (оба - 73 кг), Мурад Фатиев и Вугар Талыбов (оба - 90 кг), Аждар Багиров (100 кг), Ушанги Кокаури и Кенан Насибов (оба - свыше 100 кг).

Мужскую сборную будут сопровождать старшие тренеры Эльхан Мамедов и Роберт Кравчик. Женской командой руководит главный тренер Амина Абделлатиф.

Всего в турнире ожидается участие более 500 дзюдоистов из 70 стран.