В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой

После обучения страху мозг мышей стал представлять опасную и безопасную обстановку более похожим образом. Такое перекрытие могло помогать быстрее извлекать воспоминания об угрозе. Это показало исследование ученых Университета Макгилла и Торонтского университета, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проверяла, как гиппокамп - область, важная для памяти, - различает похожие ситуации с разным эмоциональным значением. Мышей обучали связывать одну обстановку с угрозой, а другую - с безопасностью.

Для наблюдения использовали экспериментальную арену с дополненной реальностью. Меняя зрительные и звуковые признаки, ученые могли переключать воспринимаемую обстановку без физического переноса животного. Миниатюрные микроскопы одновременно регистрировали активность сотен нейронов.

Ожидалось, что обучение сделает нейронные представления двух ситуаций более различными. Но в вентральной части гиппокампа, в области CA1, обнаружили обратную картину: паттерны активности, связанные с угрозой и безопасностью, стали сильнее перекрываться.

По интерпретации авторов, такой механизм может отдавать приоритет скорости реакции. Если новая ситуация хотя бы отчасти напоминает прежнюю опасность, мозг быстрее получает доступ к защитной программе. Цена такой стратегии - возможность ложной тревоги.

Исследователи предполагают, что чрезмерное включение этого нормального защитного механизма может быть связано с тревожными расстройствами и посттравматическим стрессовым расстройством. Однако его роль в этих состояниях у людей еще предстоит установить.